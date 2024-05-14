Новый, 811 день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об уничтожении в ночь на 14 мая 25 реактивных вражеских снарядов над Белгородской областью. О применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire RM-70 информирует Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM RM-70

Ранее о том, что при подлёте к Белгороду системой ПВО Вооружённых сил России были сбиты несколько воздушных целей, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга.

В самом Белгороде после отражения вражеской воздушной атаки повреждено остекление в 21 квартире девяти многоквартирных домов, посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15. Также пострадал один коммерческий объект и шесть автомобилей, информировал белгородский губернатор.

Тем временем непосредственно в зоне СВО российские экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожили опорные пункты украинских войск в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Это позволило штурмовикам с минимальными потерями провести зачистку опорных пунктов и закрепиться на новых позициях, сообщили в Минобороны.

А экипажи Су-34 наносят сокрушительные удары по противнику, применяя фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

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Оборонное ведомство 14 мая показало видеокадры того, как российские лётчики уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Подробности — в трансляции ИА Регнум.