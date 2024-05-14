Москва, 14 мая, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО). Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили в пресс-службе организации.

Telegram-канал Московской еврейской религиозной общины Йосеф Каменецкий

«Встречаем рава Йосефа Каменецкого — нового главного раввина Московской еврейской религиозной общины. Прибытие раввина в Москву является ещё одним звеном в череде изменений в общине, направленных на укрепление изучения Торы и еврейского образа жизни», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЕРО.

Бывший главный раввин Московской еврейской религиозной общины Пинхас Гольдшмидт (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на фоне начала специальной военной операции на Украине покинул России и уехал в Израиль. В июле 2023 года Министерство юстиции включило его в реестр иностранных агентов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале президент Российской Федерации Владимир Путин провёл встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общих Александром Бородой, в ходе которой обсуждалось содействие Москвы восстановлению мира на Ближнем Востоке, а также действия, предпринимаемые российской стороной для освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников. Глава государства отмечал определённые результаты работы.