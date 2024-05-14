Волгоград, 14 мая, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов 14 мая в Волгоградской области из-за вмешательства посторонних лиц, сообщает Приволжская железная дорога (входит в состав ОАО «РЖД»).

Sebastian Terfloth Сход с рельсов

Инцидент произошёл на станции Котлубань.

«Сегодня в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда», — написала организация на своём сайте.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Движение составов в районе происшествия приостановили. В РЖД предупредили о том, что пассажирские поезда могут следовать с задержками.

Как сообщило ИА Регнум, 5 мая в районе станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги (входит в состав ОАО «РЖД») в Ростовской области сошёл с рельсов электровоз грузового состава.

В ночь на 11 мая на этой же станции произошёл сход с рельсов нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием цистерны с топливом. По факту случившегося организовали проверку.