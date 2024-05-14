Вашингтон, 14 мая, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Подписанный президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом запрет на импорт российского урана обернётся последствиями для американской же экономики, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в беседе с журналистами 13 мая.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

«Американская администрация продолжает свою мертворождённую политику нанесения нам стратегического экономического поражения. Нынешняя атака затрагивает не только Россию, но и мировой рынок уранового топлива, она приведёт к новым потрясениям в международных экономических отношениях», — приводит слова Антонова Telegram-канал российской дипмиссии.

Как указал дипломат, инициатива в условиях недостаточного национального потенциала США для обогащения урана приведёт к ущербу американской же экономики. Кроме того, финансовые потери для Вашингтона, маниакально преследующего цель навредить России, будут намного больше, чем для Москвы, реализующей свои проекты в других странах. Отказ от российского урана также приведёт к провалу американских проектов в рамках «зелёной энергетики».

Россия же в условиях санкционного воздействия неоднократно показывала, что её экономика готова к любым вызовам, быстро реагируя на возникающие трудности и извлекая из этого дивиденды, добавил Антонов.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт низкообогащённого урана из России. Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания президентом. При этом до января 2028 года допускается выдача министерством энергетики США разрешений на импорт урана из РФ в случае отсутствия иных источников поставок. Ограничение будет действовать до 2040 года.