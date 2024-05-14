Хельсинки, 14 мая, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Страны ЕС должны принять общее решение по вопросу депортации на Украину мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе МИД Финляндии.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

В Хельсинки отметили, что внимательно следят за развитием событий в других европейских странах.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая политолог, международный обозреватель Владимир Карасёв заявил, что Киев пытается вернуть на родину мужчин, которые выехали в европейские страны. Он считает, что такие действия киевского режима могут привести к тому, что украинцы начнут уезжать дальше из Европы или решат перебраться в Россию.

5 мая представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что украинские граждане нередко пытаются тайно покинуть страну и сбежать в Молдавию. Он утверждает, что ведомство блокирует эти попытки, сотрудничая с молдавскими коллегами.

10 мая появилась информация о том, что в Словакии в два раза выросло число уклонистов, бежавших с Украины от мобилизации. С начала 2024 года словацкие правоохранительные органы задержали 338 мужчин, которые пытались нелегально попасть на территорию указанной республики.