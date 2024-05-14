Киев, 14 мая, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Рынок международных автоперевозок способен остановиться на Украине из-за мобилизации в стране, 13 мая сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на вице-президента украинской Ассоциации международных перевозчиков Владимира Балина.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Фуры

Он уточнил, что это может произойти после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации с 18 мая 2024 года. Балин отметил, что появилась информация о том, что с указанной даты украинские пограничники уже предупреждают водителей о том, что якобы перестанут выпускать за границу тех, кто не имеет отметки в учетных документах.

Вице-президент организации подчеркнул, что пока подобных указаний не поступало. Вместе с тем с 18 мая у пограничников появится право требовать такие документы от всех, кто пытается выехать за рубеж.

При этом, по информации Балина, на Украине забронированы только менее 5% водителей международных рейсов. Он добавил, что водители уже отказываются выходить в рейсы, опасаясь мобилизации. Другие водители, которым удаётся выехать с украинской территории, бросают транспорт с грузом и не возвращаются на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила украинским гражданам, проживающим за рубежом, сдать паспорт в том случае, если они не хотят возвращаться домой.

9 мая глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения на Украине до 11 августа.

11 мая появилась информация о том, что на Украине фиксируются массовые случаи, когда водителей автобусов снимают с рейсов для отправки в военкоматы.