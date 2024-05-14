Буэнос-Айрес, 14 мая, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Суд в Аргентине приговорил мужчину, бросившего стеклянную бутылку в президента страны Хавьера Милея в день его инаугурации, к трём с половиной годам лишения свободы. Об этом 13 мая сообщило местное издание La Nacion.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей в Израиле

«Гастон Мерканцини, арестованный после того, как он бросил бутылку в президента Хавьера Милея в день своего вступления в должность, приговорён к трём с половиной годам тюремного заключения за это нападение», — говорится в материале.

Мужчине предъявили обвинения в покушении на нанесение «лёгкого вреда здоровью» Хавьеру Милею и его сестре Карине, а также в нанесении вреда здоровью сотруднику управления безопасности федеральной полиции Аргентины. Непосредственно по этому делу Мерканцини получил 1,5 года тюрьмы. Уточняется, что суд принял решение увеличить срок тюремного заключения, учитывая предыдущий условный приговор, когда мужчину признали виновным в нападении на мать его детей.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря 2023 года мужчина бросил стеклянную бутылку в Хавьера Милея во время проезда главы государства в кабриолете. Злоумышленник не смог попасть в президента, осколки ранили сотрудника президентской службы федеральной полиции. С момента задержания Мерканцини содержится в тюрьме «Маркос-Пас» к юго-западу от Буэнос-Айреса.