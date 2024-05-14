Вашингтон, 14 мая, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США попросила главу Пентагона Ллойда Остина представить доклад о возможных использования ядерного оружия в космосе. Такое положение прописали в проекте американского оборонного бюджета на следующий финансовый год.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

В документе должны быть раскрыты цели будущих расходов. От Остина требуется представить запрашиваемую информацию не позднее 28 февраля.

В профильном комитете палаты выразили обеспокоенность в связи с появлением сообщений о том, что Россия якобы разрабатывает устройство с использованием ядерного оружия для размещения его в космосе против спутников.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля агентство Reuters написало, что, по данным разведки США, Россия якобы разрабатывает оружие, которое представляет собой устройство, требующее ядерной энергии для атак на спутники в космосе. В публикации отмечалось, что речь не идёт о ядерной боеголовке.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что заявления о якобы размещении Россией ядерного оружия в космосе являются вбросом. По его словам, такую информацию распространяют, чтобы втянуть РФ в переговоры по Украине на своих условиях.

11 апреля США и Япония отклонили предложение России внести в проект резолюции Совбеза ООН запрет на размещение любых видов вооружений в космосе, а не только ядерных. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Москва полностью исполняет взятые на себя обязательства о неразмещении такого вида оружия в космическом пространстве.