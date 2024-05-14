Тель-Авив, Израиль, 14 мая, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Руководство палестинского движение ХАМАС якобы планировало создать на территории Турции и в других соседствующих с Израилем странах секретные базы для координации ударов по израильским целям. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание The Times.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«ХАМАС планировало создать секретную базу в Турции и террористические ячейки в других местах, чтобы координировать атаки против израильских целей в сопредельных странах, включая членов НАТО», — говорится в материале.

Утверждается, что документ, свидетельствующий об этих намерениях палестинского движения, был якобы изъят военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе обыска в доме одного из высокопоставленных членов ХАМАС, входящего в ближайшее окружение лидера движения Яхьи Синвара. Предполагается, что в течение трёх лет во многих связанных с Израилем государствах планировалось создать координационные центры с целью совершения диверсий и атак на сотрудников Национальной разведывательной службы Израиля «Моссад».

Кроме того, в документе описываются усилия Израиля по подавлению деятельности палестинского движения в секторе Газа за последнее десятилетие, которые вынудили ХАМАС перейти к обороне.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в восточной части города Рафах на юге сектора Газа, взяв под контроль пограничный переход на границе палестинского анклава с Египтом и перерезав пути поставок гуманитарной помощи. Организация Объединённых Наций обвинила Израиль в нарушении норм международного права по эвакуации мирного населения при операции в Рафахе. Пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке подчеркнул, что эвакуация гражданского населения должна происходить заранее в условиях обеспечения безопасности, доступности гуманитарной помощи и существовании необходимой для этого инфраструктуры.

9 мая Израиль после двухдневных переговоров с ХАМАС через посредников в Каире отверг предложение о прекращении огня в секторе Газа.