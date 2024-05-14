Анкара, 14 мая, 2024, 03:21 — ИА Регнум. В ночь на 14 мая в нескольких районах Турции выпал снег после того, как на территорию страны из России пришёл циклон. Об этом сообщает телеканал NTV.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

В республике он вызвал резкое похолодание с ливнями и сильным ветром. Выпадение снега зафиксировали по меньшей мере в десяти турецких провинциях. Он шёл в районе Тося провинции Кастамону на севере страны.

Кроме того, метеорологи сообщили о снеге в районе Картепе провинции Коджаэли на западе республики, а также в горах в соседней провинции Болу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал об ультраполярном вторжении и аномально низких значениях температуры воздуха в регионах Центральной России. Он связал похолодание с наступлением циклона.

8 мая в Тамбовской области из-за заморозков ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Эта мера позволит местным сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая.

В этот же день все московские городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, который наблюдался в городе.