Вашингтон, 14 мая, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Канады Билл Блэр выступил против непосредственного размещения войск НАТО на Украине, однако поддержал создание на территории страны так называемых миссий Североатлантического альянса. Об этом он заявил 13 мая на мероприятии «Атлетического совета» (организация, признанная в РФ нежелательной) в посольстве Канады в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Были дискуссии относительно того, будем ли мы размещать войска на Украине, но, честно говоря, обстоятельства должны были бы существенно отличаться от сегодняшних», — указал Блэр.

Глава минобороны Канады также призвал предпринимать действия, направленные на урегулирование ситуации на Украине, и не допускать необдуманных шагов, которые привели бы к ещё более масштабному конфликту.

В то же время Билл Блэр поддержал создание странами НАТО совместной «невоенной» миссии для поддержки Украины, в рамках которой будет проходить более активное обучение военнослужащих ВСУ. О создании соответствующей миссии в начале апреля заявил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Как передавало ИА Регнум, ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон старается избежать прямого вооружённого столкновения с Российской Федерацией. По его словам, для США также недопустимо участие американских войск в конфликте на Украине.

В феврале президент России Владимир Путин предостерёг страны НАТО от отправки войск на Украину и подчеркнул, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными. Кроме того, прямое участие стран Североатлантического альянса в конфликте может спровоцировать ядерную войну.