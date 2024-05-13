Архангельск, 14 мая, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Сварочные работы проводились перед возгоранием на пассажирском теплоходе «М. В. Ломоносов» в Архангельске. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Возгорание произошло на судне, стоявшем в сухом доке на территории АО «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота». В результате первоначальных проверочных мероприятий установлено, что теплоход находится на ремонте с 2022 года. На судне 13 мая проводились сварочные работы, через некоторое время после окончания работ произошло возгорание.

На настоящий момент пожар на судне ликвидирован. По факту пожара на судне начата проверка. Следователи осматривают место происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на круизном теплоходе «М. В. Ломоносов». Площадь горения составила 936 кв. метров. Объявлен второй ранг пожара. К борьбе с огнём привлечены 37 специалистов и десять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.