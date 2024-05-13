Тбилиси, 13 мая, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили отказался встречаться в Тбилиси с помощником госсекретаря США Энтони Блинкена Джеймсом О’Брайеном. Об этом сообщил 13 мая на пресс-конференции премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

(сс) U.S. Department of State

Американский чиновник должен прибыть в грузинскую столицу с официальным визитом 14 мая. Кобахидзе уточнил, что Иванишвили поступила просьба о встрече, но он ответил отказом.

Премьер-министр также указал на то, что основатель «Грузинской мечты» за последние месяцы уже несколько раз отказывался встречаться с другими иностранными дипломатами и политиками.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года бывший посол США в Тбилиси Келли Дегнан заявила, что в ходе её встречи с Бидзиной Иванишвили, она обсуждала с бизнесменом поддержку Вашингтоном действий Тбилиси и якобы не пыталась его шантажировать. До этого основатель «Грузинской мечты» рассказал, что США оказывали на него давление, требуя вовлечь Грузию в вооружённый конфликт.

Кроме того, Дегнан отметила, что считает бизнесмена влиятельным человеком, но не может судить о том, является ли он олигархом. Она также добавила, что, по её мнению, Вашингтон не должен вмешиваться в эти вопросы.

В сентябре 2022 года Агентство США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной) в своём докладе обвинило Бидзину Иванишвили в захвате Грузии. Кроме того, ведомство включило в документ оценку деятельности политических преемников Иванишвили. USAID также утверждало, что Грузия якобы становится всё более зависимой от России.