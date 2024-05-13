Вашингтон, 13 мая, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует на этой неделе посетить Украину. Об этом 13 мая сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале со ссылкой на три информированных источника утверждается, что глава Госдепа США прибудет в Киев на этой неделе. Конкретная дата не называется, но отмечается, что в Киеве «дороги будут перекрыты службами безопасности во вторник и среду».

При этом официального объявления о возможной поездке на Украину Госдепартамент пока не сделал. Недельный график мероприятий с участием Блинкена, распространённый пресс-службой внешнеполитического ведомства США, пуст до 17 мая, в этот день у госсекретаря США назначена встреча в Вашингтоне с его коллегой из Аргентины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил госсекретарь США Блинкен, Вашингтон вместе с Европой делают всё возможное для ускорения военных поставок Киеву, в том числе для создания угрозы Крыму.

10 мая Вашингтон объявил о решении направить Украине военную помощь на $400 млн. Средства пойдут на военную продукцию, подготовку и обучение. Пакет помощи включает поставки ракет Patriot, боевых машин пехоты Bradley, взрывных устройств типа MRAP и ракет для противотанковых комплексов Javelin.

Соединённые Штаты отправили Украине новый транш помощи из-за страха перед продвижением Вооружённых сил России, написала газета New York Post. В материале сослались на госсекретаря США Блинкена, который назвал эту помощь «срочно необходимой» в то время, как ВС России предпринимают активные действия в Харьковской области.

Как подчёркивал глава МИД России Сергей Лавров, любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал на то, что поставки оружия Киеву не способны изменить ход специальной военной операции.