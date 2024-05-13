Сумы, Украина, 13 мая, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Власти Украины объявили о начале проведения эвакуационных мероприятий в Белопольской и Ворожбянской общинах в Сумской области из-за обострения ситуации на фронте. Об этом 13 мая сообщил глава областной военной администрации Владимир Артюх.

«Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, запрещённой и признанной в России экстремистской организации).

Артюх добавил, что в соответствии с подписанным распоряжением эвакуированных жителей разместят в местах компактного проживания на территории Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов эвакуировали более 4 тысяч человек. До этого эвакуацию населения провели в Волчанской, Циркуновской и Липецкой общинах Харьковской области.

Произошло это на фоне наступления Вооружённых сил России на харьковском направлении. 11 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил об освобождении российскими военными Борисовки, Огурцово, Плетенёвки, Пыльной и Стрелечьей в Харьковской области. На следующий же день ВС РФ продвинулись вглубь украинской обороны, освободив населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.