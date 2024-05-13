Вашингтон, 13 мая, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Пентагона Ллойд Остин полтора часа обсуждали с украинским руководством вопросы срочной военной помощи Киеву на поле боя. Об этом Салливан заявил на брифинге 13 мая.

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Кроме того, со стороны Вашингтона в разговоре участвовал председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Чарльз Браун. Киев на переговорах представляли главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак.

Салливан уточнил, что участники беседы провели детальные консультации о ситуации на поле боя, а также о том, в каком вооружении в настоящее время нуждаются украинские войска.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая Вашингтон объявил о решении направить Киеву военную помощь на $400 млн. Эти средства пойдут на передачу ВСУ ракет Patriot, боевых машин пехоты Bradley, взрывных устройств типа MRAP и ракет для противотанковых комплексов Javelin.

В Пентагоне отметили, что за время президентства Джо Байдена США выделили Украине помощь в сфере безопасности в размере $51,3 млрд. Из указанной суммы с начала спецоперации Киеву предоставили $50,6 млрд.

12 мая американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Европа делают всё возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине, в том числе для создания угрозы Крыму. Он добавил, что ВСУ якобы могут развивать успехи на Чёрном море, в частности, угрожая российской армии на Крымском полуострове.