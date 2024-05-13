Москва, 13 мая, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Граждан США Расселл Уильям Никум, которого арестовали в Москве за мелкое хулиганство, выпустили на свободу. Об этом 13 мая сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Global Look Press

«Уильям Рассел отбыл срок административного ареста и отпущен на свободу», — говорится в сообщении, которое приводят «Известия».

Срок его наказания составил десять суток.

Как сообщало ИА Регнум, Рассел Никум прибыл в Москву в апреле и жил у друзей. В ночь на 3 мая поругался со знакомыми в баре и покинул заведение, написав, что его якобы похитили. В действительности американец сел в такси и уехал.

Позже появилась информация о задержании Никума. Мужчина разбил окно в здании московской детской библиотеки № 244 и залез вовнутрь, а после уснул там. Вскоре он проснулся и вылез обратно.

Сработала сигнализация и на место прибыли полицейские, которые задержали американца. При этом Никум был частично без одежды. Суд признал его виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») и арестовал на 10 суток.