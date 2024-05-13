Москва, 13 мая, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб ЦСКА обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации хоккея (IIHF) ввести санкции против вратаря Ивана Федотова и запретить армейцам проводить международные трансферы в течение двух лет, заявил 13 мая журналистам президент клуба Игорь Есмантович.

Фото: Пресс-служба ЦСКА

«С IIHF у нас идут процессы, связанные с судебными делами. Понятно, что они политизируют этот вопрос, но ничего другого от иностранных «партнёров» мы не ожидали», — сказал он.

Есмантович обвинил IIHF в попытке повлиять на российский хоккей. Он отметил, что Федотова дисквалифицировали в России, но не в США. ЦСКА будет отстаивать свою правоту, подчеркнул президент клуба.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая IIHF объявила, что отстраняет Федотова от участия во всех матчах под эгидой Международной федерации хоккея на три года. Его обвинили в нарушении правил трансфера при выступлении в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/24.

Кроме того, IIHF запретила ЦСКА проводить трансферы игроков до августа 2026 года. Причиной назвали нарушение прав на трансферы с Федотовым. Федерацию хоккея России также оштрафовали по этому делу на 1 млн швейцарских франков (около 100 млн рублей).