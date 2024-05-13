Москва, 13 мая, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла призыв премьер-министра Финляндии Петтери Орпо усилить поставки военной помощи Украине из-за высокой угрозы поражения Киева.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дипломат разместила в своём Telegram-канале отрывок из фильма «Бриллиантовая рука», где герой Андрея Миронова восклицает: «Шеф, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает».

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Ранее Орпо заявил, что ситуация на Украине критическая, поэтому Западу нужно действовать немедленно. Он призвал срочно усилить поставки военной помощи киевскому режиму, так как угроза его поражения Киева сейчас крайне высока.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая США объявили о решении направить Украине военную помощь на $400 млн. Средства пойдут на военную продукцию, подготовку и обучение. Пакет помощи включает поставки ракет Patriot, боевых машин пехоты Bradley, взрывных устройств типа MRAP и ракет для противотанковых комплексов Javelin.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал выделение Вашингтоном нового пакета военной помощи киевскому режиму реакцией на успехи российской армии.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, указывал, что поставки оружия Украине не способны изменить ход специальной военной операции, а только продлят и увеличат страдания жителей контролируемой Киевом территории.