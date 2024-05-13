Краснодар, 13 мая, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Следователи возбудили два уголовных дела против жителя Краснодарского края, обвиняемого в избиении ветерана специальной военной операции. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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«Днём 8 мая 2024 года 31-летний фигурант около одного из домов по улице Радио в краевом центре напал на 34-летнего участника специальной военной операции, ударив его в область колена и живота», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, нападавшего задержали 9 мая и доставили в отдел полиции, чтобы провести следственные действия. Там он устроил дебош в кабинете и дважды ударил оперуполномоченного уголовного розыска.

Дела против фигуранта возбудили по статьям о хулиганстве (п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ) и о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ).

Оба уголовных дела объединили в одно производство. Следователь продолжает устанавливать все обстоятельства инцидентов.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в кафе «Вояж» на улице Советской в подмосковном Чехове группа армян напала на вернувшегося с СВО добровольца. При этом за него заступились другие армяне и быстро разняли дерущихся. Директор кафе 13 мая сообщил, что владелец здания попросил рестораторов съехать из-за ажиотажа вокруг той драки.

В январе правоохранители задержали подростков, избивших на улице ветерана СВО в Тюмени. Им предъявили обвинение по части 2 статьи 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).