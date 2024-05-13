Москва, 13 мая, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Кандидат на пост главы Министерства обороны России Андрей Белоусов помогал священникам в храме в деревне Пучково в Троицком административного округе Москвы. Туда его привёл родной брат.

Kremlin.ru

После того, как президент Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова новым министром обороны, в Сети появился снимок, на котором бывший вице-премьер стоит в церковном одеянии. Были предположения, что политик служил алтарником в одном из храмов Владимирской области. Но информация не подтвердилась.

Белоусов начал посещать храм в деревне Пучково с 2007 года, сообщила KP.RU.

«Я его брата на Соловках крестил, и он его привел, чтобы покреститься. Это такая чисто семейная ситуация, младший брат привел старшего. Так бывает», — поделился настоятель храма, протоиерей Леонид Царевский.

Он добавил, что иногда Андрей Белоусов приезжал в храм и алтарничал. Также он помог приходу в строительстве православной школы.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова на пост министра обороны России.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Минобороны должно реагировать на передовые идеи, а у Белоусова есть опыт успешного руководства Минэкономразвития и работы на должности помощника президента по экономическим вопросам.