Киев, 13 мая, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Российские войска вошли на северную окраину города Волчанска в Харьковской области. Об этом 13 мая сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на данные украинского генштаба.

Министерство обороны РФ

Отмечается, что ВСУ пытаются выбить российских военнослужащих с занятых ими позиций. Кроме того, бои идут западнее Волчанска, в районе населённого пункта Старица.

Как передавало ИА Регнум, представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 13 мая сообщил, что подразделения группировки войск «Север» за сутки улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого в Харьковской области.

Ранее он проинформировал, что российские военные освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днём ранее они освободили в Харьковской области пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.

Бойцы ВСУ заявили французской газете Le Monde, что украинские власти не подготовили оборону Волчанска. Один из них рассказал об отсутствии оборонительных сооружений около города. По его словам, первой линии фортификаций и мин не было, российские солдаты свободно вошли в серую зону.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском. Он уточнил, что несколько харьковских сёл фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий.

По информации The New York Times, командиры подразделений ВСУ обвинили друг друга в поражениях в Харьковской области. Издание напомнило, что украинская армия истощена, а её военные уже несколько месяцев жалуются на острую нехватку боеприпасов, бойцы измотаны. Также усугубили ситуацию трудности с помощью от западных спонсоров.