Москва, 13 мая, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идёт, заявил 13 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

(сс) Администрация президента России

«Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идёт», — разъяснил представитель Кремля.

Согласно указу президента о структуре федеральных органов власти, ФСВТС находится в прямом подчинении главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, Песков 12 мая сообщили, что указом президента Владимира Путина Шойгу освободили от должности исполняющего обязанности министра обороны и назначили на пост секретаря Совбеза России. На место главы Минобороны предложили назначить Белоусова, занимавшего пост первого вице-премьера. Песков уточнил, что Шойгу в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем главы президентской комиссии по ВПК.

Журналист Павел Зарубин показал разговор с исполняющим обязанности министра обороны Шойгу, записанный сразу после отставки правительства 6 мая. По словам и. о. главы Минобороны, президент Владимир Путин в своей речи дал высокую оценку работе правительства, упомянув достижение результатов в сложнейших, тяжелейших условиях на фоне пандемии и санкций.

Правительство 7 мая в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Путиным. Госдума на заседании 13 мая утвердила кандидатуры заместителей председателя правительства России.