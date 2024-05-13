Мумбаи, Индия, 13 мая, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и как минимум 59 пострадали при падении рекламного щита в индийском Мумбаи. Об этом 13 мая сообщил телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Кадр из видео

По информации издания, ветер вырвал огромную конструкцию высотой около 30 метров, после чего она рухнула на заправку, на которой находились люди и машины.

Отмечается, что ещё более 100 человек могут находиться под упавшей конструкцией. На месте работают спасатели.

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Как передавало ИА Регнум, в Индии 11 человек погибли и 174 получили травмы в результате взрыва на заводе пиротехники в штате Мадхья-Прадеш. Взрывы прогремели на предприятии по изготовлению фейерверков в городе Хард. Им предшествовал вспыхнувший на производстве пожар. Двух владельцев предприятия задержали, им предъявили обвинения.