Москва, 13 мая, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Актёр и каскадёр советских фильмов Владимир Жариков скончался в Москве на 86-м году жизни. Артист умер в больничной палате, куда он попал несколько месяцев назад с инсультом. Об это ИА Регнум рассказала его жена Таифа. Супруга также рассказала, что перед смертью, уже будучи на больничной койке, её муж начал писать книгу о своей жизни, которую так и не закончил.

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Владимир Юрьевич умер 10 мая в московской больнице. Врачи приняли решение госпитализировать актёра в реанимацию после инсульта, произошедшего два месяца назад.

«Два месяца назад он перенёс инсульт. Его положили в реанимацию. Позже он пришёл в себя, но оставался в больнице. Мы видели, как он каждый день угасал в больнице. У него терялось зрение, отказывали органы. Инсульт его просто убил», — рассказывает Таифа Жарикова.

Женщина отметида, что в больнице Владимир Юрьевич начал писать книгу о своей жизни, но из-за проблем со зрением и бессилием он физически не мог завершить начатое. Таифа добавила, что после похорон она возьмётся и сама закончит книгу о своём муже.

Владимир Жариков родился в 1938 году в Смоленске. В творческой биографии Владимира Юрьевича более 80 актерских работ в фильмах, среди которых: «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ века», «В поисках капитана Гранта» и друхие. В фильме «Место встречи изменить нельзя» Владимир Жариков участвовал в разных трюках: заменял Фокса во всех сценах драк, заменил милиционершу, которую сбивает машина и официантку в ресторане.

Жариков преподавал в московской школе каскадерской подготовки. Мужчина организовал кинофирму «Мустанг». Так же Владимир владел всеми видами оружия и проделывал трюки за рулем автомобиля.