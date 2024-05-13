Берлин, 13 мая, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Бригадный генерал бундесвера в отставке Клаус Виттманн призвал сбивать с территории стран НАТО российские ракеты, запущенные по объектам на Украине. Это заявление он сделал 12 мая на телеканале Welt.

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«Страх эскалации, что мы будет втянуты напрямую в этот конфликт, преувеличен», — сказал он.

По мнению Виттманна, решение стран альянса сбивать российские ракеты было бы разумным. Это позволит ВСУ активнее использовать собственные средства ПВО на фронте против России, добавил отставной генерал.

Как сообщало ИА Регнум, депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер в мае призвал помочь ВСУ и сбивать российские ракеты с помощью «трансграничной» противовоздушной обороны. Это предложение поддержали ряд других депутатов парламента.

Немецкий военный эксперт Нико Ланге в апреле заявил, что зенитно-ракетные комплексы, находящиеся на востоке Польше, можно использовать для того, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 мая заявил, что европейские политики сознательно нагнетают напряжённость вокруг украинского конфликта. Он объяснил это тем, что ситуация для на фронте грозит полным обвалом ВСУ.