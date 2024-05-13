Киев, 13 мая, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Фортификационные сооружения, построенные под Павлоградом в Днепропетровской области, спланировали неграмотно и сделали «для картинки», рассказал боец ВСУ Андрей Бабичев.

Ashley Chan/Global Look Press

«Просто отмывание средств. Делается некачественно и непрофессионально с точки зрения тактики», — процитировало военного украинское издание «Страна. ua».

Бабичев, нецензурно выражаясь, заявил, что это не линия обороны, а очередной пример отмывания денег. Он рассказал, что вырытые траншеи осыпались, бойницы не замаскировали, а окопы вырыли посреди полей. Военный добавил, что аналогичная ситуация с оборонительными сооружениями сохраняется под Днепром, подконтрольном Киеву Запорожье.

Как сообщало ИА Регнум, украинский военный Денис Ярославский заявил, что власти Харьковской области не построили укрепления для бойцов ВСУ на линии обороны. Он отметил, что отсутствие систем фортификации стало главной причиной проблем с обороной на границе. В свою очередь первый заместитель главы областной военной администрации Роман Семенуха обвинил Ярославского в распространении дезинформации.

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко 13 мая заявила, что бойцам ВСУ нечем строить фортификационные сооружения из-за не хватки спецтехники. Она сообщила о полном отсутствии современной линии обороны.