Москва, 13 мая, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Гости колеса обозрения «Солнце Москвы» смогли пообщаться со звездами российской эстрады на высоте птичьего полета. Такую встречу устроил телеканал RU. TV 12 мая, ровно за 10 дней до Русской музыкальной премии.

RU. TV Юлия Савичева

Пассажиры «Солнца Москвы» встретились в кабинках с Дмитрием Колдуном, Юлией Савичевой и Анной Семенович. Кроме того, артисты поучаствовали в автограф-сессии с гостями мероприятия.

«Хорошая акция, добрая! Я познакомился с новыми приятными людьми. От премии телеканала RU. TV я жду отличной музыки, настроения и чего-то светлого. Ведь премия в этом году — белая», — отметил певец Дмитрий Колдун.

RU. TV Дмитрий Колдун

По словам Юлии Савичевой, путешествие на колесе обозрения и открывшиеся виды на Москву вдохновили ее сделать концерт, прямой эфир или снять клип на высоте.

«Мы вместе наслаждались видами, обсудили премию, и что я номинирована на «Лучшую певицу» впервые за много лет. И это праздник для меня! Я начну праздновать прямо с красной дорожки», — отметила она.

«Захватывало дух, потому что я немного боюсь высоты, но в итоге было классно, я проехала с прекрасными людьми: из Самары, из Петрозаводска… Хорошо, когда артист близок к народу, мне очень нравятся такие мероприятия, и я всегда соглашаюсь на них с большим удовольствием», — сказала Анна Семенович.

RU. TV Анна Семенович

Уже в следующую среду, 22 мая, артисты ждут гостей Премии телеканала RU. TV во Дворце гимнастики Ирины Винер. В этом году мероприятие превратится в мюзикл, в центре которого — история любви ведущих Ивана Чуйкова и Агаты Муцениеце. Премия пройдет в формате иммерсивного шоу, при этом каждый зритель станет его участником.