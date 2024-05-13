Москва, 13 мая, 2024, 18:03 — ИА Регнум. На заводе «Москвич» автомобили теперь будут собирать по технологии полного цикла. Об этом 13 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«То есть теперь и сварка, и окраска, и другие базовые операции будут осуществляться на столичном заводе», ― пояснил он в Telegram-канале.

Мэр рассказал, что для перехода на новый этап производства построили роботизированную систему сварочного оборудования. Также, по его словам, на заводе будут проводить специальную обработку кузова, которая обеспечит более стойкое покрытие и защитит автомобиль от коррозии.

Собянин добавил, что предприятие планируют развивать и дальше. Завод намерен повысить локализацию производства и создать собственную отечественную платформу электромобиля.

Мэр уточнил, что на заводе в Москве на производственной линии работает 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков. На предприятии создали 490 новых рабочих мест.

Как сообщал ИА Регнум, официально АО «Московский автомобильный завод «Москвич» зарегистрировали в июне 2022 года. Производство запустили на базе переданного московскому правительству завода автоконцерна Renault, ушедшего из России.

Автозавод «Москвич» заявил о планах выпустить в 2024 году модели «Москвич 5» и «Москвич 8». Из презентации генерального директора завода Ханса-Петера Мозера на форуме IMAF также следует, что в текущем году предприятие рассчитывает произвести 44 тыс. автомобилей, из которых 40 тыс. — с двигателем внутреннего сгорания, 4 тыс. — на электротяге.

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин 4 сентября прошлого года приняли участие в торжественном открытии производства нового седана «Москвич 6». Собянин отметил, что производство на заводе «Москвич» удалось сохранить, благодаря коллективу. На предприятии не только наладили производство, выпустив 26 тыс. автомобилей, но и расширяют модельный ряд.