Москва, 13 мая, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Актёр и каскадёр Владимир Жариков, известный по таким картинам, как «Место встречи изменить нельзя» и «Д’Артаньян и три мушкетера», скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Кадр из фильма Владимир Жариков в сериале «Место встречи изменить нельзя»

По информации союза, актёр ушел из жизни 10 мая. Причины смерти не раскрываются.

Владимир Жариков родился в Смоленское в 1938 году. За свою карьеры он был участником более 80 проектов. В фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», он три раза принимал участие в трюках: заменил милиционершу, которую сбивает машина, официантку в ресторане, выброшенную из окна и Фокса в сценах драки.

Основами каскадёрского мастерства Владимир Жариков делился с молодым поколением на занятиях в московской школе каскадёрской подготовки Всероссийского объединения каскадёров «Мастер».