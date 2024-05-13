Москва, 13 мая, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с боливийским коллегой Луисом Арсе двусторонние отношения с акцентом на реализацию проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Manuel Cortina/Global Look Press Президент Боливии Луис Арсе

«По инициативе боливийской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Многонационального Государства Боливия Луисом Арсе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боливийский лидер поздравил Путина и российский народ с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Также они договорились активизировать контакты на различных уровнях.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа 2023 года министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта заявил, что страна намерена присоединиться к БРИКС. Он отметил, что правительство Боливии уже обсудило решение с другими членами группы.

17 марта 2023 года Путин и Арсе обсудили по телефону вопросы развития торговли и расширение сотрудничества. В ходе разговора были рассмотрены направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, научно-образовательной, энергетической сферах, а также в области высоких технологий.

В сентябре 2022 года Арсе заявил, что у него отличные отношения с Путиным.