Белград, 13 мая, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 13 мая примет в Белграде жену главы киевского режима Владимира Зеленского Елену, сообщила пресс-служба администрации главы Сербии.

Telegram/Олена Зеленська/Olena Zelenska

«Президент Республики Сербия Александр Вучич примет первую леди Украины Елену Зеленскую в понедельник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приём пройдёт в здании Генерального секретариата главы государства. Журналистов допустят на начало встречи.

Накануне Зеленскую в Белграде приняла жена сербского лидера Тамара Вучич. Они вместе побывали в городской библиотеке, посетили памятник «Благодарности Франции» за помощь Сербии в Первой мировой войне, а также присутствовали на подписании соглашения о сотрудничестве между сербским и украинским вузами.

Как сообщало ИА Регнум, Вучич в марте выразил опасения, что ситуация на Украине будет обостряться. Он также не исключил, что страны Запада отправят войска в эту страну.