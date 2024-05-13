Ачинск, Красноярский край, 13 мая, 2024, 18:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае женщина при попытке остановить движущееся авто переехала своего мужа. Мужчина скончался.

Petrov Sergey/Global Look Press

13 мая экипаж ДПС отправился на улицу Калинина в Ачинске. Там женщина 1960 года рождения сбила своего супруга 1955 года рождения, сообщили в региональном главке МВД.

Женщина рассказала, что супруг вышел из салона авто, а спустя несколько минут ему стало плохо. Мужчина упал на землю, и она бросилась на помощь, выйдя из автомобиля. Однако в этот момент машина покатилась вперёд. Тогда женщина поспешила вернуться за руль, но перепутала педали и переехала мужа.

Сотрудники Госавтоинспекции добавили, что пенсионер скончался от полученных травм на месте. Полиция изучает все обстоятельства произошедшего.

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