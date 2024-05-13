Оффенбург, Германия, 13 мая, 2024, 18:05 — ИА Регнум. В Оффенбурге на могиле недавно умершего бывшего министра внутренних дел Германии Вольфганга Шойбле обнаружили вырытую яму, сообщило 13 мая из Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Andreas Gora/Global Look Press

Воронку глубиной 1,2 метра обнаружили утром 13 мая на местном кладбище Вальдбах. Гроб расположен ниже и копатель не затронул его. Кто это сделал, пока не установили. Органы госбезопасности начали расследование.

Комментируя случившееся, в мэрии заявили, что очень огорчены.

«Мы надеемся, что полиция быстро прояснит ситуацию и виновные будут строго наказаны», — заявили в мэрии.

Издание отметило, что за подобное преступление виновный может сесть в тюрьму на срок до трёх лет.

Шойбле, скончавшийся 26 декабря, похоронили в начале января. Он умер в возрасте 81 года после тяжёлой продолжительной болезни. Шойбле с 2017 по 2021 год занимал должность председателя бундестага, в 1991–2000 годах возглавлял фракцию ХДС/ХСС в бундестаге. Из-за скандала о незаконных пожертвованиях на счета партии он ушёл с поста главы фракции.

Во время избирательной компании на Шойбле в 1990 году совершили покушение. В него дважды выстрелил человек, который оказался психически неуравновешенным. Пули задели спинной мозг и челюсть политика, его парализовало и он после этого мог передвигаться только на инвалидной коляске.

МИД России в 2014 году выразил послу Германии протест после заявления Шойбле, возглавлявшего минфин, об осуждении воссоединения Крыма с Россией. Он сравнил политику Москвы с действиями нацистской Германии по захвату Чехословакии. Позже он заявил, что его не так поняли.