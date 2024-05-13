В Германии раскопали могилу недавно умершего экс-главы МВД Шойбле
Оффенбург, Германия, 13 мая, 2024, 18:05 — ИА Регнум. В Оффенбурге на могиле недавно умершего бывшего министра внутренних дел Германии Вольфганга Шойбле обнаружили вырытую яму, сообщило 13 мая из Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Воронку глубиной 1,2 метра обнаружили утром 13 мая на местном кладбище Вальдбах. Гроб расположен ниже и копатель не затронул его. Кто это сделал, пока не установили. Органы госбезопасности начали расследование.
Комментируя случившееся, в мэрии заявили, что очень огорчены.
«Мы надеемся, что полиция быстро прояснит ситуацию и виновные будут строго наказаны», — заявили в мэрии.
Издание отметило, что за подобное преступление виновный может сесть в тюрьму на срок до трёх лет.
Шойбле, скончавшийся 26 декабря, похоронили в начале января. Он умер в возрасте 81 года после тяжёлой продолжительной болезни. Шойбле с 2017 по 2021 год занимал должность председателя бундестага, в 1991–2000 годах возглавлял фракцию ХДС/ХСС в бундестаге. Из-за скандала о незаконных пожертвованиях на счета партии он ушёл с поста главы фракции.
Во время избирательной компании на Шойбле в 1990 году совершили покушение. В него дважды выстрелил человек, который оказался психически неуравновешенным. Пули задели спинной мозг и челюсть политика, его парализовало и он после этого мог передвигаться только на инвалидной коляске.
МИД России в 2014 году выразил послу Германии протест после заявления Шойбле, возглавлявшего минфин, об осуждении воссоединения Крыма с Россией. Он сравнил политику Москвы с действиями нацистской Германии по захвату Чехословакии. Позже он заявил, что его не так поняли.