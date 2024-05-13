Москва, 13 мая, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Сдавшийся в плен российским войскам участник батальона «Братство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) ГУР украинского минобороны рассказал на допросе, что в Краснодаре живут его отец, мать и брат.

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По его словам, он находится на связи с родными. Родня не поддержала его решения воевать против России, но отношения они не порвали.

«Да, близкие — это отец, мать, старший брат», — процитировал слова военнопленного военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

По его словам, к батальону он присоединился в 2023 году, поехал на Украину по собственному желанию. В Харьковской области он выполнял задачу усиления приграничного отряда. Он должен был наблюдать и, при необходимости, отразить нападение.

В плен он сдался 10 мая. Он и его подразделение вело бой с ВС России. Российские военные закидали их гранатами. Сначала они укрывались в блиндаже, а затем вышли с поднятыми руками.

Как отметил военкор, пленный украинский военный 1998 года рождения, его родители раньше жили в ЛНР, его родители получили российское гражданство, затем его семья переехала в Краснодар.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 10 мая сообщил, что российские бойцы за неделю взяли в плен в зоне СВО 13 украинских военных.

В конце апреля сдавшийся в плен украинский военный рассказал, что в Запорожской области ВСУ размещаются в жилых домах. Когда его подразделение прибыло в Орехов, военные разместились в подвале дома, в котором оставались жители.