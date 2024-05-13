Луганск, 13 мая, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Количество раненых при обстреле Краснодона в ЛНР со стороны ВСУ возросло до шести, сообщил 13 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

George Chernilevsky

«Всего в результате подлого террористического акта погибли три человека и шесть получили ранения», — написал глава ЛНР в Telegram-канале.

Предварительно, украинские военные при атаке использовали ракеты американского производства ATACAMS. Строения промзоны получили значительные повреждения. Все очаги возгорания на территории промышленной зоны Краснодона локализовали. Из зданий эвакуировали 28 человек, в основном сотрудников завода «Юность» и участка филиала «Луганскгаза». Двое обратились за медицинской помощью.

Пасечник добавил, что части ракет ВСУ нашли в парке и жилом дворе Молодогвардейска. Территорию обследовали сапёры, все обломки ракет вывезли.

Глава ЛНР поручил провести обследование жилых домов и социально-культурных объектов на предмет повреждений.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 13 мая обстреляли город воинской славы Краснодон. Там начался пожар. Сообщали о четырёх пострадавших. По словам главы ЛНР, дорогу в город перекрыли, транспорт пустили по объездной трассе.

Позднее, 13 мая, Пасечник заявил, что три мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по Краснодону. Он добавил, что одна из составных частей ракеты упала на детскую площадку. В тот момент на ней никого не было.