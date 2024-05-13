Москва, 13 мая, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника «Яндекса» задержали в Нижегородской области по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ. Об этом 13 мая сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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«На территории Нижегородской области пресечена противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО «Яндекс», причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ», — сообщили в ведомстве.

После начала специальной военной операции задержанный переводил деньги на счёт украинского фонда для приобретения бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов.

В ФСБ отметили, что впоследствии, скрываясь от частичной мобилизации, он покидал территорию России. Кроме того, ранее фигурант привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).

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Как передавало ИА Регнум, МВД России провело операцию по задержанию девяти подозреваемых в мошенничестве и вымогательстве. Как отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк, часть добытых преступным путём средств аферисты направляли на финансирование ВСУ.

ФСБ 13 мая проинформировало о задержании жителя Владивостока, подозреваемого в работе на военную разведку Украины. Он занимался сбором и передачей Киеву данных об объектах военной инфраструктуры в Приморском крае. Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене.

Сотрудники ФСБ 30 апреля задержали жителя Приморского края, установившего контакт на конфиденциальной основе с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России.

23 апреля Восточный окружной военный суд в Кемерове приговорил 37-летнего местного жителя к девяти годам лишения свободы за государственную измену и участие в деятельности террористической организации. Мужчину также приговорили к штрафу в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания первые два года в тюрьме.