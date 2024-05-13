Астана, 13 мая, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Для бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, который обвинялся в убийстве своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, отец жертвы просил пожизненный срок. Об этом он заявил в суде.

Кадр из видео Амангельды Нукенов

Амангельды Нукенов впервые высказался об убийстве своей дочери, передают «Известия».

«Я надеюсь, что этому нелюдю вынесут пожизненный срок», — заявил Нукенов.

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Мужчина отметил, что уже ознакомился с судебной практикой по подобным делам. За аналогичные действия преступников, как правило, отправляют за решетку до конца жизни, отметил он.

Однако, как сообщило ИА Регнум, экс-министр Казахстана проведёт в тюрьме 24 года. Соответствующее решение 13 мая вынес Верховный суд республики. Также на четыре года за решетку отправится Бахтжан Байжанов, двоюродный брат Бишимбаева, за сокрытие преступления, совершённого экс-министром.

Жена Бишимбаева была обнаружена мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане в Астане. По версии следствия, муж избивал её около восьми часов. В результате женщина скончалась от травмы головы и внутреннего кровотечения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший министр экономики Казахстана Бишимбаев в 2018 году был осуждён на 10 лет за взятки. Деньги в карман чиновника попадали во время строительства завода по производству и обработке листового стекла в Кызыл-Орде. В 2019 году он вышел на свободу досрочно.