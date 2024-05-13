Москва, 13 мая, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Мосгорсуд принял решение изменить реальный срок на условный администратору Telegram-канала «Кремлёвский мамковед» Сергею Садовову по делу о вымогательстве денег у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Апелляционная коллегия Московского городского суда определила назначенное Садовову наказание по преступлению, предусмотренному п. п. «а», «г» ч.2 ст.163 УК РФ, виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев считать условным с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев», ― говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Садовова задержали в сентябре 2022 года. 8 февраля суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима. Согласно материалам дела, он, угрожая Бровко распространением ложных, дискредитирующих и позорящих сведений, получил от топ-менеджера «Ростеха» деньги.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении владельцев Telegram-каналов Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко по уголовному делу о вымогательстве денежных средств у телеведущей Тины Канделаки и её супруга Виталия Бровко. Они опубликовали статьи о директоре по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василии Бровко и его супруге, в которых негативно освещались их личная жизнь и работа. После этого у Бровко стали требовать деньги.

Хамовнический суд Москвы 30 ноября 2023 года признал виновным в вымогательстве по предварительному сговору администратора Telegram-канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина и приговорил его к двум годам шести месяцам колонии.

По данным следствия, Спирин публиковал заведомо ложную информацию о чиновниках и бизнесменах, а за удаление требовал денег. Так, администратор канала вымогал у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко 150 тыс. рублей. Спирин в суде признал вину и попросил прощения у потерпевшего. По уголовному делу проходили ещё два задержанных.