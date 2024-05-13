Москва, 13 мая, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Открытое театральное пространство «Арт-платформа» 15 мая, в Международный день семей, представит в Новом Манеже в Москве премьерную постановку «Я люблю тебя, папа» по рассказу Вячеслава Бавидова «Случайность… Случайность?».

Кадр из видео

На сцене покажут обычную семью, в которой многие могут узнать себя, и ситуации, которые знакомы всем. Спектакль рассказывает о жизненной трагедии и внутренней силе простых людей, в которой нет шокирующих откровений и эксцентричных иносказаний, но спектакль способен надолго увлечь зрителя, заявляют авторы.

«Цель нашего спектакля «Я люблю тебя, папа» — подтолкнуть зрителя к осознанию ценности общения внутри своей семьи. Нужно радоваться каждой возможности быть рядом. И, конечно, беречь родителей, брать на себя ответственность за старших близких», — прокомментировал постановку режиссер Дмитрий Бикбаев.

Для него история, показанная в спектакле, стала глубоко личной историей, рассказ «Случайность… Случайность?» заставил режиссёра заново пережить уход отца из жизни. Ключевая тема проекта — незримая и вневременная связь между поколениями одной семьи.

В спектакле объединили кино и театр. Для постановки сняли короткометражный фильм, кадры которого связаны с тем, что происходит на сцене. В проекте участвует фольклорный ансамбль «КОМОНЬ». Он исполняет народную музыку в современной интерпретации. Также в спектакле вместе с актёрами играют участники проекта «Московское долголетие».

Постановку «Я люблю тебя, папа», создали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Авторы называют постановку главной премьерой Года семьи «Арт-платформы»

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888605" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум президент России Владимир Путин 23 января дал старт Году семьи. Он подчеркнул, что семейные ценности объединяют общество. Глава государства назвал Россию — огромной семьёй, в которой в согласии живут различные народы.