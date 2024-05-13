Москва, 13 мая, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Украинские войска применяли боевые отравляющие вещества против мирных жителей в селе Семёновка Ясиноватского района ДНР. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боёв местный житель Сергей.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Какой-то тип оружия у них, я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: одышка, вкус во рту (типа миндаля и металла), задыхались люди, рвота открывалась у людей», — привёл его слова телеканал РЕН ТВ.

Он добавил, что боеприпас с химическим оружием сбросили с украинского беспилотника, но Сергея и других людей спасло большое дерево, которое росло рядом с погребом, где они сидели. Оно не позволило националистам сбросить снаряд точно в подвал.

О применении отравляющих веществ рассказал и другой житель села Андрей. По его словам, националисты использовали химическое оружие в конце апреля, но он до сих пор из-за него кашляет. При этом сразу после атаки людям приходилось дышать через одеяла, чтобы не задохнуться.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля украинские войска применили химическое оружие у Клещеевки на артёмовском направлении в ДНР. Согласно заключению эксперта, Киев использовал боеприпасы с газом, который раздражает слизистые оболочки человека и может привести к ожогам верхних дыхательных путей.

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин 25 марта рассказал, что ВСУ неоднократно применяли против российской армии американские химические боеприпасы. Он отметил, что Россия регулярно обращает внимание на факты применения киевским режимом химоружия в различных международных профильных организациях.

Заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский 4 марта подтвердил, что киевские власти неоднократно пытались применить химическое оружие в зоне спецоперации. Россия сорвала эти провокации.

В конце января 2024 года в Мелитополе российские военные обнаружили украинский схрон с токсическим химикатом — аналогом боевого отравляющего вещества психотропного действия «Би-Зет». Оно входит в список токсичных химикатов Конвенции о запрещении разработки, производства, применения и накопления химического оружия.

В октябре 2023 года гендиректору ОЗХО Фернандо Ариасу передали доказательства применения Украиной запрещённых веществ в ходе военных действий.

В феврале того же года ФСБ распространила информацию о предотвращённом теракте с использованием химоружия в Запорожской области. Теракт пытались осуществить украинские граждане по заданию спецслужб республики.