Москва, 13 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Государственная дума утвердила Александра Новака заместителем председателя правительства Российской Федерации.

Сергей Карпухин/ТАСС Александр Новак

«Депутаты на пленарном заседании рассмотрели и утвердили внесенные председателем правительства Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности первого заместителя и заместителей председателя правительства», — говорится в сообщении.

Так депутаты поддержали назначение Дениса Мантурова на должность первого зампредседателя правительства, а на должности заместителей председателя правительства, поми помимо Александра Новака, назначили Татьяну Голикову, Дмитрия Чернышенко, Дмитрия Григоренко, Алексея Оверчука, Дмитрия Патрушева, Юрия Трутнева, Марата Хуснуллина, Виталия Савельева.

Председатель комитета по энергетике Павел Завальный отметил, что работу Александра Новака депутаты оценивают как успешную, в том числе в преодолении всё более усиливающихся с 2014 года западных санкций.

Председатель правительства Михаил Мишустин 12 мая внёс на рассмотрение Государственной думы список кандидатур на посты вице-премьеров и федеральных министров, кроме глав силовых ведомств и МИД. В сферу ответственности Александра Новака предложили включить вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер.

Комитет Госдумы по энергетике 12 мая поддержал кандидатуру Новака на пост вице-премьера.

Александр Новак родился 23 августа 1971 года в Авдеевке. В период с 2002 по 2007 год занимал пост заместителя губернатора Красноярского края — начальника главного финансового управления края. С 2008 по 2012 год занимал должность заместителя министра финансов. Затем стал министром энергетики. Пост вице-премьера Новак занимал с 2020 года.