Москва, 13 мая, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Госдума на заседании 13 мая утвердила Татьяну Голикову в должности вице-премьера России.

Пресс-служба Совета Федерации

«Утвердить Голикову Татьяну Алексеевну заместителем председателя правительства РФ», — сообщается в принятом Госдумой постановлении.

Постановление направят президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.

Голикова в новом правительстве продолжит курировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры. Кроме того, в сфере контроля вице-премьера будет находиться Федеральное агентство по делам национальностей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства России. Правительство ушло в отставку после инаугурации президента 7 мая.