Москва, 13 мая, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс журналистку Надежду Кеворкову в реестр террористов и экстремистов. Её данные появились на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу 13 мая.

Илья Питалев/РИА Новости Журналистка и писательница Надежда Кеворкова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

«6450. Кеворкова Надежда Витальевна, 21.10.1958 г. р., г. Москва», ― указано в перечне.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет 6 мая предъявил обвинение Кеворковой в оправдании терроризма из-за поста в Telegram-канале от 2021 года о движении «Талибан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и репост текста её друга Орхана Джемаля. Он опубликовал текст о нападении в Нальчике ещё в 2010 году, после его убийства Кеворкова разместила этот текст у себя.

Журналистку задержали. Ранее у неё в квартире провели обыск. Согласно данным источника газеты «Известия», Надежда Кеворкова разделяет радикальную исламскую идеологию и публиковала материалы, оправдывающие деятельность террористов. По данным издания, журналистка находилась в дружеских отношениях с террористами, включая координатора и основателя радикальных исламских фондов Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу Умар Саситлинский (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), и других лиц, связанных с деятельностью террористических организаций.