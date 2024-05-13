Москва, 13 мая, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Правительство обсуждает возможное введение новых мер поддержки в рамках семейной ипотеки, которые будут зависеть от количества детей, заявил 13 мая исполняющий обязанности вице-премьера Марат Хуснуллин в Госдуме в ходе заседания по его переназначению на должность.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях, как мы можем поддержать эту ипотеку», — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что правительство обязательно продлит семейную ипотеку для семей, где есть дети младше шести лет. Он отметил, что эта масштабная мера имеет большое значение в сфере демографии.

Как сообщало ИА Регнум, в марте пресс-служба Кремля опубликовала перечень поручений президента России Владимира Путина правительству. Он в том числе поручил продлить до конца 2030 года действующие дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми.

В мае глава государства подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В нём президент поставил задачу добиться роста темпов рождаемости в стране, в том числе повысить рождаемость третьих и последующих детей.