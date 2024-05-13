Москва, 13 мая, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Журналист Павел Зарубин показал разговор с исполняющим обязанности министра обороны Сергеем Шойгу, записанный сразу после отставки правительства 6 мая. Видео появилось в Telegram-канале репортёра 12 мая.

Илья Питалев/ РИА Новости

«Это подведение определённых итогов. Этап венчает собой назначение нового кабинета, оценку работы этого кабинета. Ну и, естественно, каждый в этой ситуации оценивает свою работу за прошедший период», — заявил он.

Шойгу также заявил, что то-то уже прошли, а что-то предстоит пройти тем, кто придёт в новый кабинет.

Исполняющий обязанности министра обороны сообщил, что президент Владимир Путин в своей речи дал высокую оценку работе правительства, упомянув достижение результатов в сложнейших, тяжелейших условиях на фоне пандемии и санкций. Он согласился со словами главы государства об экономической агрессии в отношении России.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая правительство в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку кабмину работать до формирования нового правительства.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день Путин подписал указ о его назначении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 мая сообщил, что Сергея Шойгу освободили от должности исполняющего обязанности министра обороны и указом президента назначили секретарём Совета безопасности. Представитель Кремля напомнил, что министром обороны Путин предложил назначить Андрея Белоусова. Песков уточнил, что Шойгу в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем главы президентской комиссии по ВПК.