Москва, 13 мая, 2024, 14:42 — ИА Регнум. К выходным воздух в Москве прогреется до +23 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Global Look Press

«За неделю с понедельника температура до конца недели повысится примерно на 9-10 градусов. Но пока ещё всё-таки придется помёрзнуть. Антициклон с запада распространяет своё влияние, и повышение температуры будет очень медленное», — отметил метеоролог.

Он добавил, что во вторник, 14 мая, температура будет держаться на 5 градусов ниже нормы. Ночью столбики термометров опустятся до +1… +3 градусов. 15 мая дневная температура поднимется до +13… +18 градусов, ночью также станет на пару градусов теплее. 16 мая заморозков можно уже не ждать. Днем будет +15… +20, ночью — +2… +6, пишет «Интерфакс».

«И дальше — и в пятницу, и в субботу температуры от плюс 15 до плюс 20, а в воскресенье температура переползет за 20 градусов — будет плюс 18 — плюс 23», — рассказал Вильфанд.

Ночные температуры на выходных будут от +5 до +10 градусов.

4 мая Роман Вильфанд отмечал, что ожидаемая в первой декаде мая погода в России соответствует скорее началу апреля. По его словам, сейчас температура воздуха в стране отстаёт от климатического развития больше чем на месяц.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что, несмотря на холодное начало мая, средняя температура воздуха в этом месяце по прогнозу будет выше климатической нормы.