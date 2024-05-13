Москва, 13 мая, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В Москве дан старт отборочному этапу московского чемпионата «Абилимпикс». Конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья пройдет в столице в десятый раз, сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Кадр из видео

«В отборочном этапе Х конкурса примут участие больше 1,6 тысячи москвичей. Они посоревнуются в 62 компетенциях», — рассказал московский градоначальник.

В этом году были добавлены десять новых направлений, которые считаются востребованными на рынке труда. В их число, например, вошли нейросетевое искусство и разработка мобильных приложений.

Мэр Москвы добавил, что самой опытной участнице «Абилимпикса» — 2024 Ольге Галиновской 76 лет. Это её первое выступление, для которого участница выбрала компетенцию «Тестирование программного обеспечения». Свою жизнь она посвятила сфере цифровых технологий, внедряла первые автоматизированные системы в стране. И вот решила поделиться наработанным опытом с молодежью.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что в России начали набирать обороты региональные этапы чемпионатов по профмастерству. Они призваны поддержать талантливых молодых специалистов системы среднего профессионального образования. Участниками Чемпионатов стали уже более 120 тысяч человек.