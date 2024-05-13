Москва, 13 мая, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Российские военные впервые поразили в зоне специальной военной операции пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Об этом 13 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Александр Мельников

Он отметил, что подразделения группировки войск «Север» уничтожили четыре боевые машины РСЗО, в том числе «Ураган», Vampire чешского производства и RAK-SA-12 производства Хорватии.

Кроме того, ещё одну пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 поразили военные российской группировки войск «Центр».

Как ранее передавало ИА Регнум, Конашенков проинформировал, что российские военные впервые поразили итальянскую гаубицу Melara. Он уточнил, что иностранное орудие уничтожили подразделения Южной группировки войск.

Также генерал сообщил, что украинская армия лишилась за сутки двух танков, в том числе немецкого Leopard-2А1, в боях с группировкой «Юг» Вооружённых сил России. Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронемашины, 11 автомобилей, гаубицу М777 американского производства калибра, Д-20 калибра 152 мм, САУ «Гвоздика», американское орудие М119.