Москва, 13 мая, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Назначение главой Минобороны России бывшего первого вице-премьера страны Андрея Белоусова станет гроссмейстерским ходом президента России Владимира Путина. Новый министр будет добиваться целей спецоперации без мобилизации экономики. Следовательно, это назначение предполагает выстраивание всей деятельности министерства, исходя из принципа его подчинения экономике страны, а не наоборот, полагает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

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Новый глава Минобороны, по оценке эксперта, помимо того, что он, как и Сергей Шойгу, убеждённый государственник, обладающий сильной волей, с большим опытом государственного управления, является сильным экономистом с хорошей математической основой.

«Вся предшествующая деятельность Белоусова — это последовательное проведение государственной политики в сферах экономики и управления. Все его действия подчинены этому принципу, и каких-то других трактовок, флуктуаций с его стороны никогда не было. И это именно то, за что его ценит президент… И это назначение, по сути — гроссмейстерский ход президента, предполагает выстраивание деятельности Минобороны как подчинённое экономике страны, а не экономики страны — деятельности Министерства обороны», — прокомментировал Гагарин.

По мнению эксперта, основную линию нового министра обороны несложно понять, если вспомнить одно из интервью Белоусова в качестве первого вице-премьера, записанное в декабре 2022 года, в котором он говорил, что России не нужна мобилизационная экономика, а ресурсов достаточно, чтобы решить стоящие перед страной задачи.

«В этом смысле синхронность действий и мыслей Белоусова полностью совпадает с образом мысли и целями, которые обозначил президент. И если мы посмотрим траекторию его карьеры, мы увидим, что он не просто всегда рядом с президентом, но он — человек, которому президент доверяет очень многие сложные и ответственные посты, чтобы он пришёл и навёл предельно осмысленный порядок. Он не является кадровым военным, но он прекрасно понимает, как должна быть устроена система обеспечения наших войск, необходимая сейчас. Предельно прозрачная, понятная и очень эффективная. В том числе экономически эффективная», — поделился рассуждениями эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин решил поменять руководство Министерства обороны. Глава государства 12 мая предложил Совету Федерации назначить главой ведомства бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, который имеет значительный опыт работы в госструктурах, правительстве и научной сфере.

Как заметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Минобороны должно реагировать на передовые идеи, а у Белоусова есть опыт успешного руководства Минэкономразвития и работы на должности помощника президента по экономическим вопросам.

Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны России — это трагичное событие для Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко. Он поблагодарил за глубокий анализ этого события украинского экономиста Алексея Куща, который назвал назначение Белоусова «плохой новостью » для Киева, уточнив, что «всё идёт к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в России военного производства».